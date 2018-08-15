В Японии открыли новый вид миниатюрных морских коньков яркой окраски

Место их обитания - каменистые берега Японии. Морские коньки имеют гребень, стоящий из костных выступов на спине. Ученые пока не знают его назначение. Предполагается, что служит он в брачных играх, с целью привлечения партнера. Так же, на спине имеется форма крылообразной структуры, назначение которой тоже еще не определили.Питаются коньки мелкими ракообразными. При этом они ведут очень активный образ жизни. Благодаря своему окрасу, рыбки прячутся от людей и хищников. Их-за своей экзотической формы морские коньки часто становятся добычей для браконьеров.У них такой же хвост квадратной формы, как у всех видов морских коньков. Он используется как якорь, чтобы зацепиться за кораллы или водоросли.