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В Японии открыли новый вид миниатюрных морских коньков яркой окраски

Ученые открыли новый вид морских коньков. Размером с рисовое зерно - создания очень яркой окраски, благодаря чему отлично маскируются на мелководье.

Место их обитания - каменистые берега Японии. Морские коньки имеют гребень, стоящий из костных выступов на спине. Ученые пока не знают его назначение. Предполагается, что служит он в брачных играх, с целью привлечения партнера. Так же, на спине имеется форма крылообразной структуры, назначение которой тоже еще не определили.
В Японии открыли новый вид миниатюрных морских коньков яркой окраски


Питаются коньки мелкими ракообразными. При этом они ведут очень активный образ жизни. Благодаря своему окрасу, рыбки прячутся от людей и хищников. Их-за своей экзотической формы морские коньки часто становятся добычей для браконьеров.

У них такой же хвост квадратной формы, как у всех видов морских коньков. Он используется как якорь, чтобы зацепиться за кораллы или водоросли.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30
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