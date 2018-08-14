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Ученые обнаружили опасность электронных сигарет

Исследователи Бирмингемского университета заявляют про опасность электронных сигарет, обнаружив, что дым от электронной сигареты отключал в легких важные иммунные клетки, резко повышал риск воспаления.

Ученые обнаружили опасность электронных сигарет


Прошлые исследования сосредоточены были на химическом составе применяемой воды в электронной сигарете. В этом исследовании учёные разработали механическую процедуру, чтобы имитировать вейпинг в лаборатории с применением образцов легочной ткани, которую взяли у восьми некурящих. Было обнаружено, что пары могут вызывать воспаление, нарушать деятельность альвеолярных макрофагов – клеток, удаляющих аллергены, бактерии, потенциально вредные частицы. Ряд симптомов были схожи с теми, которые наблюдаются у постоянных курильщиков, людей с хроническими заболеваниями легких.

Представители организации общественного здоровья Англии отмечают, что электронные сигареты менее вредны в сравнении с простыми сигаретами. Люди могут использовать их в виде помощи в отказе от сигарет.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:11
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