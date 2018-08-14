Ученые обнаружили опасность электронных сигарет

Прошлые исследования сосредоточены были на химическом составе применяемой воды в электронной сигарете. В этом исследовании учёные разработали механическую процедуру, чтобы имитировать вейпинг в лаборатории с применением образцов легочной ткани, которую взяли у восьми некурящих. Было обнаружено, что пары могут вызывать воспаление, нарушать деятельность альвеолярных макрофагов – клеток, удаляющих аллергены, бактерии, потенциально вредные частицы. Ряд симптомов были схожи с теми, которые наблюдаются у постоянных курильщиков, людей с хроническими заболеваниями легких.Представители организации общественного здоровья Англии отмечают, что электронные сигареты менее вредны в сравнении с простыми сигаретами. Люди могут использовать их в виде помощи в отказе от сигарет.