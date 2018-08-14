Эксперт объяснил турецкий бойкот американской электроники
США имеет массу претензий к Турции вследствие ее политики в Сирии, сближения с РФ. Анкара при этом демонстрирует в ведении политики свою самостоятельность.
Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции, объявил, что его государство объявляет бойкот электронике США. Это его ответ на новые санкции, которые ввёл Вашингтон. По словам турецкого лидера, его страна может все необходимое производить самостоятельно. Николай Топорнин - директор Центра европейской информации, беседуя с журналистами «Политэксперта», отметил, что у Штатов масса претензий к Турции. Специалист отметил, что США не устраивают действия Сирии и Турции, потому что государство проводит там свою политику, не согласующуюся с интересами американцев. Им не нравится сближение турецкого государства с Россией, так как ведется прокладка газопровода, готовится поставка современных комплексов С-400. Раньше возник конфликт в отношении поставок Турции американских истребителей.
Президент Турции обвиняет американское правительство в экономическом давлении на государство. Об этом свидетельствует введение новых пошлин на алюминий и сталь, атаки на турецкую лиру. По словам Топронина, в результате данных действий валюта упала за последние 2 недели больше чем на 20 процентов.
Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции, объявил, что его государство объявляет бойкот электронике США. Это его ответ на новые санкции, которые ввёл Вашингтон. По словам турецкого лидера, его страна может все необходимое производить самостоятельно. Николай Топорнин - директор Центра европейской информации, беседуя с журналистами «Политэксперта», отметил, что у Штатов масса претензий к Турции. Специалист отметил, что США не устраивают действия Сирии и Турции, потому что государство проводит там свою политику, не согласующуюся с интересами американцев. Им не нравится сближение турецкого государства с Россией, так как ведется прокладка газопровода, готовится поставка современных комплексов С-400. Раньше возник конфликт в отношении поставок Турции американских истребителей.
Президент Турции обвиняет американское правительство в экономическом давлении на государство. Об этом свидетельствует введение новых пошлин на алюминий и сталь, атаки на турецкую лиру. По словам Топронина, в результате данных действий валюта упала за последние 2 недели больше чем на 20 процентов.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:35