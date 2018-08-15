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Производство в Африке пальмового масла повлияет на популяции приматов

Организация в Африке нового центра по производству пальмового масла, может серьезно сократить популяции приматов. Связанно все с тем, что на самом континенте мало места для безопасного выращивания пальм.

Используется пальмовое масло для производства продуктов, биотоплива, бытовой химии и косметики. Выделяют его из плодов масличной пальмы. Западная Африка считается родиной растения, только сейчас большая доля производства пальмового масла приходится на Индонезию и Малайзию. На их территории вырубаются целые тропические леса для этих целей. Подобными действиями уменьшается ареал обитания орангутангов.
Производство в Африке пальмового масла повлияет на популяции приматов


Специалисты Ливерпульского университета им. Джона Мурса, оценили последствия от развития в Африке производства пальмового масла. Оказалось, что местность пригодная для выращивания масличной пальмы, служит одновременно местом обитания 193 видам приматов. При этом под угрозой вымирания находятся 37 процентов из них.

Авторы работы предлагают отказаться от агрессивных методов расширения производства. Как вариант, рассматривается возможность высадки более урожайных сортов пальмы, выращенных с использованием современных технологий. Специалисты рассчитывают, что «экологический след» заставит потребителей изменить поведение, чтобы снизить спрос на масло в косметической и пищевой индустриях.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00
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