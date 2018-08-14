Ольгу Орлову опять сводят с участником «Дома-2», на этот раз с Егором Черкасовым

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 10 Авг 2018 в 11:15 PDT

Часто в разговоре с участниками она делала акцент на своем одиночестве и открыто говорила о том, как сильно мечтает об отношениях. Поэтому неудивительно, что для некоторых молодых парней такая откровенность стала сигналом.Совсем недавно за сердце теледивы боролся Артем Сорока, а теперь этим начал заниматься и Егор Черкасов, пришедший в периметр около двух месяцев назад. И в прошедшем выпуске шоу «Пламя любви» Роман Гриценко на правах ведущего уже предпринял попытку свести парочку.Рома посоветовал Егору не откладывать свое возвращение на Поляну, ведь он уже которую неделю живет на Острове любви и пробует строить отношения с местными девушками. Более того, он «с потрохами» сдал Олю.По его словам, в свое время ведущая ему говорила, что женщину необходимо подойти и взять, а поскольку она и сама пользуется своими советами, то Черкасову не стоит долго рассказывать о любви, а нужно переходить к действиям.Что же касается самой Орловой, которая в момент беседы Гриценко и ее нового ухажера сидела в студии и все слышала, то она хоть и смутилась, но не стала отрицать, что не против ухаживаний Егора.