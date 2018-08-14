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Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму денег за информацию о разводе с Татой

Разговоры о разводе Валеры и Таты Блюменкранц не утихают ни в одном сообществе телепроекта «Дом-2». Пока только известно, что девушка собирает все необходимые документы в суд, а вот о причинах, побудивших ее на такой шаг, поклонникам еще предстоит узнать.

Экс-участница дала небольшое интервью популярному журналу «СтарХит», однако ничего не сказала о том, почему они с мужем решили расстаться.

Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму денег за информацию о разводе с Татой

Что касается молодого человека, то он и вовсе предпочел не комментировать происходящее в его семье и даже зарегистрировал в соцсетях новые страницы, так как старые буквально завалены вопросами от подписчиков и журналистов.

Однако особо любопытные представители СМИ все-таки достучались до Валеры и узнали, что он готов все рассказать, но требует за информацию баснословную сумму денег.

Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму денег за информацию о разводе с Татой

Узнав об этом, поклонники разгневались и стали осуждать Блюменкранца за то, что он ради денег готов выставить напоказ все «грязное белье» своей семьи.

«Ничего святого! На всем зарабатывают хомяки!», «Халявщик. Хочет подороже продать свою историю», «Не удивлена. Они все там продажные», - писали они в комментариях.


Судя по всему, подобные обвинения сильно задели бывшего участника телестройки и он решил дать некоторые пояснения на этот счет.

Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму денег за информацию о разводе с Татой

«Для особо слабоумных поясню: мне ваш пиар и, тем более, заработок на этом не нужен! Я говорю том, что меня одолевают во всех соц. сетях низкопробные "журналисты". Я никому ничего о своей жизни не рассказываю: я вам не пишу и ничего не предлагаю. Вы меня закидываете вопросами и звонками. Поэтому с вами у меня разговор только такой!», - написал он, дабы впредь его не называли продажным.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:10
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