Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму денег за информацию о разводе с Татой

«Ничего святого! На всем зарабатывают хомяки!», «Халявщик. Хочет подороже продать свою историю», «Не удивлена. Они все там продажные», - писали они в комментариях.

«Для особо слабоумных поясню: мне ваш пиар и, тем более, заработок на этом не нужен! Я говорю том, что меня одолевают во всех соц. сетях низкопробные "журналисты". Я никому ничего о своей жизни не рассказываю: я вам не пишу и ничего не предлагаю. Вы меня закидываете вопросами и звонками. Поэтому с вами у меня разговор только такой!», - написал он, дабы впредь его не называли продажным.

Экс-участница дала небольшое интервью популярному журналу «СтарХит», однако ничего не сказала о том, почему они с мужем решили расстаться.Что касается молодого человека, то он и вовсе предпочел не комментировать происходящее в его семье и даже зарегистрировал в соцсетях новые страницы, так как старые буквально завалены вопросами от подписчиков и журналистов.Однако особо любопытные представители СМИ все-таки достучались до Валеры и узнали, что он готов все рассказать, но требует за информацию баснословную сумму денег.Узнав об этом, поклонники разгневались и стали осуждать Блюменкранца за то, что он ради денег готов выставить напоказ все «грязное белье» своей семьи.Судя по всему, подобные обвинения сильно задели бывшего участника телестройки и он решил дать некоторые пояснения на этот счет.