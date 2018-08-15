Йогурт помогает снизить риск развития диабета

Йогурт обеспечивает 1/3 суточной потребности человека в кальции и йоде, 15% необходимых на день белков, 30% фосфора, 1/5 часть рекомендуемого количества калия и витамина В12. Команда американских ученых отмечает, что благодаря употреблению йогурта перед основным приемом пищи, обеспечивается улучшение метаболизма, уменьшение риска развития сердечнососудистых болезней, нарушений обмена веществ. Эксперимент, проведенный американцами, подтвердил, что данный кисломолочный продукт уменьшает уровень сахара в крови, снижает воспаление, вызываемое жирной пищей.За счёт йогурта контролируется кровяное давление, снижается вероятность появления инсульта и сердечного приступа. Ежедневное употребление данного продукта уменьшает на 18% риск развития сахарного диабета. Это достигается за счёт улучшения чувствительности организма человека к инсулину.