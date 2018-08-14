Ученые использовали «гормон счастья» для лечения аутизма

По мнению исследователей, аналогичный подход можно использовать в отношении людей с аутизмом. Антидепрессанты не помогают людям с аутизмом, так как они увеличивают уровень серотонина очень медленно, чтобы являться эффективными. Эксперты во время эксперимента использовали метод быстрого увеличения в nucleus accumbens уровней серотонина. Эта область мозга опосредует социальное вознаграждение. Исследователи отмечают, что выброс серотонина определенным образом в nucleus accumbens отыгрывает важнейшую роль в повышении человеческой общительности. Согласно простой гипотезе, серотонин поощряет социальное взаимодействие.Из нового исследования следует, что препарат, быстро активирующий серотониновые рецепторы, станет более эффективным способом лечения данного состояния.