Ученые использовали «гормон счастья» для лечения аутизма
Ученые начали использовать «гормон счастья» для эффективного лечения аутизма. В рамках исследования увеличение уровня химического нейромедиатора серотонина смогло сделать мышей, страдающих аутизмом, более социализированными.
По мнению исследователей, аналогичный подход можно использовать в отношении людей с аутизмом. Антидепрессанты не помогают людям с аутизмом, так как они увеличивают уровень серотонина очень медленно, чтобы являться эффективными. Эксперты во время эксперимента использовали метод быстрого увеличения в nucleus accumbens уровней серотонина. Эта область мозга опосредует социальное вознаграждение. Исследователи отмечают, что выброс серотонина определенным образом в nucleus accumbens отыгрывает важнейшую роль в повышении человеческой общительности. Согласно простой гипотезе, серотонин поощряет социальное взаимодействие.
Из нового исследования следует, что препарат, быстро активирующий серотониновые рецепторы, станет более эффективным способом лечения данного состояния.
По мнению исследователей, аналогичный подход можно использовать в отношении людей с аутизмом. Антидепрессанты не помогают людям с аутизмом, так как они увеличивают уровень серотонина очень медленно, чтобы являться эффективными. Эксперты во время эксперимента использовали метод быстрого увеличения в nucleus accumbens уровней серотонина. Эта область мозга опосредует социальное вознаграждение. Исследователи отмечают, что выброс серотонина определенным образом в nucleus accumbens отыгрывает важнейшую роль в повышении человеческой общительности. Согласно простой гипотезе, серотонин поощряет социальное взаимодействие.
Из нового исследования следует, что препарат, быстро активирующий серотониновые рецепторы, станет более эффективным способом лечения данного состояния.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:40