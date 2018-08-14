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Искусственные ногти могут стать причиной аллергии

Искусственные ногти могут стать причиной аллергии, заявили ученые. Опасные аллергические реакции, вызванные акриловыми и гелевыми лаками для ногтей, могут распространяться по всему телу, включая лицо и гениталии.


Искусственные ногти могут стать причиной аллергии

Специалисты обратились к любительницам изысканного маникюра с предупреждением. По их сведениям, метакрилаты - химические вещества, содержащиеся в лаках, зачастую становятся причиной аллергии. С подобными проблемами сталкиваются около 3% женщин разного возраста.

Представительницы слабого пола могут жаловаться на появление сыпи, зуда, отеков конечностей и даже на проблемы с дыхательной системой. В 93% случаев возникновения аллергии на метакрилаты приходится на женщин.

Чтобы избежать возможных проблем, ученые настоятельно советуют тщательно относиться к выбору мастера по маникюру, который должен пользоваться только самыми высококачественными лаками и гелями. Также следует регулярно выделять время на «передышку» для ногтей, которые периодически должны отдыхать от лака и маникюра. Особенно нельзя пренебрегать этими советами тем, у кого имеются на ногтях трещины, расслоения, белые пятнышки или грибковые заболевания.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:00
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