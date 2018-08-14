Искусственные ногти могут стать причиной аллергии

Специалисты обратились к любительницам изысканного маникюра с предупреждением. По их сведениям, метакрилаты - химические вещества, содержащиеся в лаках, зачастую становятся причиной аллергии. С подобными проблемами сталкиваются около 3% женщин разного возраста.Представительницы слабого пола могут жаловаться на появление сыпи, зуда, отеков конечностей и даже на проблемы с дыхательной системой. В 93% случаев возникновения аллергии на метакрилаты приходится на женщин.Чтобы избежать возможных проблем, ученые настоятельно советуют тщательно относиться к выбору мастера по маникюру, который должен пользоваться только самыми высококачественными лаками и гелями. Также следует регулярно выделять время на «передышку» для ногтей, которые периодически должны отдыхать от лака и маникюра. Особенно нельзя пренебрегать этими советами тем, у кого имеются на ногтях трещины, расслоения, белые пятнышки или грибковые заболевания.