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Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым начался двухнедельный пост

Сегодня по народному календарю празднуется Медовый Спас, с которым начался двухнедельный пост. Данный праздник выпадает на первый день Успенского поста, который посвящен изнесениям Древа Креста Господня.

Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым начался двухнедельный пост


Ранее на Руси Медовый Спас называли Мокрым, поскольку люди отправлялись к различным водоемам и освящали воду, после данной процедуры там начинали купаться. Также люди в те времена освящали колодцы возле своих домов. 14 августа пасечники обычно собирали соты, чтобы их мед не «забрали» соседские пчелы. В деревнях в этот день распахивали поля под озимые и очищали амбары. Многие люди отправлялись на луга и в леса за малиной. Также в этот день святят небольшие букеты из полевых трав и цветов, которые считаются домашними оберегами, а когда они высыхают их добавляют при купании в ванную.

По народным приметам в Медовый Спас определяли погоду. Если к 14 августа отцветали розы, то ожидали холодной росы по утрам. Люди на Руси считали, что какая погода будет стоять в этот день, такая установится и 28 августа. Напомним, что 13 августа по народному календарю отмечали Евдокимов день, в который накрывали обильный стол в преддверии поста.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30
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