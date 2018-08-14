Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым начался двухнедельный пост

Ранее на Руси Медовый Спас называли Мокрым, поскольку люди отправлялись к различным водоемам и освящали воду, после данной процедуры там начинали купаться. Также люди в те времена освящали колодцы возле своих домов. 14 августа пасечники обычно собирали соты, чтобы их мед не «забрали» соседские пчелы. В деревнях в этот день распахивали поля под озимые и очищали амбары. Многие люди отправлялись на луга и в леса за малиной. Также в этот день святят небольшие букеты из полевых трав и цветов, которые считаются домашними оберегами, а когда они высыхают их добавляют при купании в ванную.По народным приметам в Медовый Спас определяли погоду. Если к 14 августа отцветали розы, то ожидали холодной росы по утрам. Люди на Руси считали, что какая погода будет стоять в этот день, такая установится и 28 августа. Напомним, что 13 августа по народному календарю отмечали Евдокимов день, в который накрывали обильный стол в преддверии поста.