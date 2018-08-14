АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером

Японские инженеры представили двуногого робота, оснащенного квадрокоптером. Подобная связка позволяет самому дрону совершать движение, при этом его ноги сами выбирают походку под заданную скорость.

Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером


Известна нестабильность двуногих роботов, это вызвано особенностями их конструкции. Для поддержания ими равновесия, разработчики находят самые разные способы. Инженерами Токийского университета использован для этих целей квадрокоптер, закрепленный над корпусом робота.


В каждую ногу робота установили два сегмента, при этом каждое сочленение получило свой сервомотор. Алгоритм, который управляет ногами робота, получает исходные данные скорости квадрокоптера. На следующем этапе, системой планируется движение ног, при этом их скорость при контакте с землей рассчитывается как нулевая.

Данный робот рассматривается авторами в качестве исследовательского проекта. Применять его можно только для развлечений, например для анимации реалистичного персонажа из мультфильма.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые использовали «гормон счастья» для лечения
В Северной Америке попугаев ара индейцы разводили
Искусственные ногти могут стать причиной аллергии
Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером
Сегодня празднуется Медовый Спас, с которым
Skoda Kodiaq получила ряд модернизаций от тюнера
Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию
Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу
Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки»
Ford скоро представит новый
Александра Шева планирует сделать интимный пирсинг
Эксперт объяснил турецкий бойкот американской
Модель Эмили Ратаковски обнажила грудь прямо в
Ученые обнаружили опасность электронных сигарет
Глава «Натали Турс» опроверг приостановку
После обновления «МКБ Онлайн» стал более удобным
В Соединённых Штатах одобрили вмешательство в
Анастасия Кочервей отказалась от секса с рэпером
Ольгу Орлову опять сводят с участником «Дома-2»,
Изменения климата влияют на работу полицейских и
Валерий Блюменкранц запросил баснословную сумму
На фотосессии Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское
В начале 2019 года запланирован запуск сразу трех
Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной
Девять человек пострадали при опрокидывании
В парке Москвы нашли обгоревшие тела двух мужчин
Российские продажи Toyota за июль увеличились на
Хейтеры высмеяли Марину Африкантову за отсутствие
Специалисты определили цепочки молекул передающих
Филипп Киркоров прогнал «озабоченную» фанатку со
Просмотреть все новости