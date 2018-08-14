Инженеры оснастили двуногого робота квадрокоптером

Известна нестабильность двуногих роботов, это вызвано особенностями их конструкции. Для поддержания ими равновесия, разработчики находят самые разные способы. Инженерами Токийского университета использован для этих целей квадрокоптер, закрепленный над корпусом робота.В каждую ногу робота установили два сегмента, при этом каждое сочленение получило свой сервомотор. Алгоритм, который управляет ногами робота, получает исходные данные скорости квадрокоптера. На следующем этапе, системой планируется движение ног, при этом их скорость при контакте с землей рассчитывается как нулевая.Данный робот рассматривается авторами в качестве исследовательского проекта. Применять его можно только для развлечений, например для анимации реалистичного персонажа из мультфильма.