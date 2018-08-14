В Северной Америке попугаев ара индейцы разводили до прихода европейцев на континент – Ученые

Команда археологов во главе с Дугласом Кеннетом изучила образцы, взятые с семнадцати скелетов попугаев, и выяснилось, что их ДНК практически идентичны с большинством их сородичей. Останки пернатых обнаруживают до сих пор на юго-западе США и на северо-западе Мексики за тысячу километров от ареала их обитания. Это означает, что североамериканские индейцы их разводили в неволе тысячи лет назад. Ученые провели анализ останков их хозяев и выяснили, что они жили в 900-1200 годах нашей эры. Так как транспортировка на большие расстояния была трудна, пернатых отлавливали и разводили на месте.Самым актуальным в разведении был именно Алый ара, так как его оперение имеет яркий окрас, а это было важно для проведения ритуалов. Также индейцы майя украшали свои головные уборы яркими перьями птиц, это придавало им большую значимость. Изображения этих птиц можно встретить на плитах и керамической посуде индейцев.