Хейтеры высмеяли Марину Африкантову за отсутствие груди

«Девочки, все вы наблюдали за тем, как я шла к своей цели. К сожалению, вместе с лишними килограммами исчезают не только складки на животе, но уменьшается и размер груди. Если честно, меня это не слишком беспокоило, но недавно я встретила подругу, которая увеличила свою грудь. Выглядит натурально, и при этом шикарный объем. Взяла контакты доктора, записалась к нему на консультацию. А вдруг решусь?!», - написала участница.

Сейчас же Марина привела свою фигуру в порядок и стала мечтой миллионов мужчин. Вот уже который месяц она находится на Сейшельских островах, откуда постоянно выкладывает новые снимки в пляжных нарядах, а порой и без них.Недоброжелатели, которые не находили к чему придраться, некоторое время были озадачены. Однако позже они обратили внимание на то, что на всех фото Африкантова позирует в купальнике с пуш-апом, поскольку вместе с лишними килограммами ушла и грудь. И на одном из последних снимков это отчетливо видно.В итоге, антифанаты принялись высмеивать девушку и советовать обратиться к пластическому хирургу и, хотя поклонники всячески отрицали эту идею, самой Марине она, судя по всему, понравилась.