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Хейтеры высмеяли Марину Африкантову за отсутствие груди

Марина Африкантова пришла на телепроект «Дом-2» в 2014 году и выглядела тогда она совсем по-другому, нежели сейчас. Многие зрители были уверены, что весит она не менее 90 килограмм, да и сама девушка стыдилась своего тела, а потому не публиковала в соцсетях фотографий в купальнике.

Сейчас же Марина привела свою фигуру в порядок и стала мечтой миллионов мужчин. Вот уже который месяц она находится на Сейшельских островах, откуда постоянно выкладывает новые снимки в пляжных нарядах, а порой и без них.

Хейтеры высмеяли Марину Африкантову за отсутствие груди

Недоброжелатели, которые не находили к чему придраться, некоторое время были озадачены. Однако позже они обратили внимание на то, что на всех фото Африкантова позирует в купальнике с пуш-апом, поскольку вместе с лишними килограммами ушла и грудь. И на одном из последних снимков это отчетливо видно.

В итоге, антифанаты принялись высмеивать девушку и советовать обратиться к пластическому хирургу и, хотя поклонники всячески отрицали эту идею, самой Марине она, судя по всему, понравилась.

Хейтеры высмеяли Марину Африкантову за отсутствие груди

«Девочки, все вы наблюдали за тем, как я шла к своей цели. К сожалению, вместе с лишними килограммами исчезают не только складки на животе, но уменьшается и размер груди. Если честно, меня это не слишком беспокоило, но недавно я встретила подругу, которая увеличила свою грудь. Выглядит натурально, и при этом шикарный объем. Взяла контакты доктора, записалась к нему на консультацию. А вдруг решусь?!», - написала участница.

 
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Культура / Авто
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:01
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