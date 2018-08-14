Ford скоро представит новый высокопроизводительный автомобиль

Некоторые эксперты предполагают, что новая модель получит имя Ranger Raptor. Следует отметить, что в актуальной генерации данный автомобиль имеет 2-литровый дизельный двигатель, выдающий 210 л.с. Кроме того, модель обладает системой полного привода и отлично управляется за счет использования 10-ступенчатой автоматической трансмиссии. Агрессивная внешность полностью оправдывается и тем, что подвеску сделали достаточно жесткой.Некоторые аналитики сходятся во мнении, что данная новинка является европейской модификацией Ranger Raptor, которую в скором времени можно будет приобрести для большинства стран. Официально она будет представлена публике в Германии 21 августа. После премьеры станут известны основные особенности и улучшения, которые сумели выполнить специалисты одной из ведущих автомобильных компаний мира.