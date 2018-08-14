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Ford скоро представит новый высокопроизводительный автомобиль

Сегодня представителями компании Ford озвучена новость, что уже в августе состоится презентация совершенно нового «высокопроизводительного» автомобиля. Вместе с тем, знакомство с новинкой пройдет в рамках закрытого мероприятия.

Некоторые эксперты предполагают, что новая модель получит имя Ranger Raptor. Следует отметить, что в актуальной генерации данный автомобиль имеет 2-литровый дизельный двигатель, выдающий 210 л.с. Кроме того, модель обладает системой полного привода и отлично управляется за счет использования 10-ступенчатой автоматической трансмиссии. Агрессивная внешность полностью оправдывается и тем, что подвеску сделали достаточно жесткой.

Ford скоро представит новый высокопроизводительный автомобиль


Некоторые аналитики сходятся во мнении, что данная новинка является европейской модификацией Ranger Raptor, которую в скором времени можно будет приобрести для большинства стран. Официально она будет представлена публике в Германии 21 августа. После премьеры станут известны основные особенности и улучшения, которые сумели выполнить специалисты одной из ведущих автомобильных компаний мира.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:00
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