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Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки» отключит 2 млн карт

Крупный украинский банк намерен остановить обслуживание сразу 2 миллионов карт. Речь идет об «Альфа-Банке», который намерен устроить масштабную «перезагрузку» сроком на одни сутки.

Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки» отключит 2 млн карт

Как сообщается на официальном сайте банка, из-за полной перезагрузки системы с 9 часов утра станут недоступными операции по платежным картам банка. Активность банковских карт будет восстановлена до конца рабочего дня, и случится это 22 августа 2018 года.

В означенное время клиентам банка станут недоступны операции через платежный терминал, включая оплату товаров и услуг, перечисление средств на другие карты, пользование системы интернет-банкинга My Alfa-Bank. Установление и изменение PIN-кодов также будет недоступно.

Неудобства ощутят на себе около двух миллионов владельцев карт от «Альфа-Банка».

 
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Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:15
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