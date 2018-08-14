Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки» отключит 2 млн карт

Как сообщается на официальном сайте банка, из-за полной перезагрузки системы с 9 часов утра станут недоступными операции по платежным картам банка. Активность банковских карт будет восстановлена до конца рабочего дня, и случится это 22 августа 2018 года.В означенное время клиентам банка станут недоступны операции через платежный терминал, включая оплату товаров и услуг, перечисление средств на другие карты, пользование системы интернет-банкинга My Alfa-Bank. Установление и изменение PIN-кодов также будет недоступно.Неудобства ощутят на себе около двух миллионов владельцев карт от «Альфа-Банка».