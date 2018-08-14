Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки» отключит 2 млн карт
Крупный украинский банк намерен остановить обслуживание сразу 2 миллионов карт. Речь идет об «Альфа-Банке», который намерен устроить масштабную «перезагрузку» сроком на одни сутки.
Как сообщается на официальном сайте банка, из-за полной перезагрузки системы с 9 часов утра станут недоступными операции по платежным картам банка. Активность банковских карт будет восстановлена до конца рабочего дня, и случится это 22 августа 2018 года.
В означенное время клиентам банка станут недоступны операции через платежный терминал, включая оплату товаров и услуг, перечисление средств на другие карты, пользование системы интернет-банкинга My Alfa-Bank. Установление и изменение PIN-кодов также будет недоступно.
Неудобства ощутят на себе около двух миллионов владельцев карт от «Альфа-Банка».
Как сообщается на официальном сайте банка, из-за полной перезагрузки системы с 9 часов утра станут недоступными операции по платежным картам банка. Активность банковских карт будет восстановлена до конца рабочего дня, и случится это 22 августа 2018 года.
В означенное время клиентам банка станут недоступны операции через платежный терминал, включая оплату товаров и услуг, перечисление средств на другие карты, пользование системы интернет-банкинга My Alfa-Bank. Установление и изменение PIN-кодов также будет недоступно.
Неудобства ощутят на себе около двух миллионов владельцев карт от «Альфа-Банка».
Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:15