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Глава «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности туроператора

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг приостановку деятельности туроператора. По его словам, информация, появившаяся на главной странице официального портала компании, не может считаться корректной.

Глава «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности туроператора

Воробьев пообещал журналистам, что информацию на сайте в самое ближайшее время откорректируют.

«Натали Турс» является одним из старейших и крупнейших туроператоров в России. 4 августа стало известно о приостановке продаж и аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября, а 14 августа СМИ сообщили о приостановке операционной деятельности компании.

Последние сведения были опровергнуты генеральным директором «Натали Турс» Владимиром Воробьевым. По его информации, компания активно ищет инвесторов и планирует возобновить продажу туров уже осенью.

Тем не менее, прокуратура Москвы провела собственную проверку деятельности компании, результаты которой были переданы следствию. А Ростуризм заявил о намерении исключить «Натали Турс» из реестра отечественных туроператоров.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:00
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