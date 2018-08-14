Глава «Натали Турс» опроверг приостановку деятельности туроператора

Воробьев пообещал журналистам, что информацию на сайте в самое ближайшее время откорректируют.«Натали Турс» является одним из старейших и крупнейших туроператоров в России. 4 августа стало известно о приостановке продаж и аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября, а 14 августа СМИ сообщили о приостановке операционной деятельности компании.Последние сведения были опровергнуты генеральным директором «Натали Турс» Владимиром Воробьевым. По его информации, компания активно ищет инвесторов и планирует возобновить продажу туров уже осенью.Тем не менее, прокуратура Москвы провела собственную проверку деятельности компании, результаты которой были переданы следствию. А Ростуризм заявил о намерении исключить «Натали Турс» из реестра отечественных туроператоров.