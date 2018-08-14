Skoda Kodiaq получила ряд модернизаций от тюнера ABT

В частности, у официальных дилеров появятся модификации с 2-литровым бензиновым двигателем на 180 л.с., а также дизельную версию на 2 литра и 190 л.с. Однако для самых требовательных покупателей в том числе можно будет приобрести спортивную модель с приставкой RS. Уже в течение нескольких месяцев вышеуказанные новинки можно будет приобрести у официальных дилеров. Несмотря на то, что чешские разработчики не готовы предложить сверхмощные модификации, однако покупатели могут обратиться к ABT Sportsline , где смогут предложить улучшенную версию с мощностью до 216 л.с.Для соответствия технических параметров также предусмотрены изменения по дизайну. В частности, появятся улучшенные колесные диски большего диаметра. При таком подходе наверняка появится большее количество потенциальных покупателей, которые заинтересованы в том, чтобы их внедорожник смог продемонстрировать серьезные показатели. Напомним, автомобили Skoda пользуются огромным интересом у россиян, которые заинтересованы в покупке новых автомобилей с передовыми опциями и за умеренную цену.