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Мария Кохно станет вести свою колонку в журнале «Дома-2»

Когда Мария Кохно была участницей телепроекта «Дом-2», она упоминала о том, что в свое время преодолела огромную проблему – анорексию. Девушка крайне долго держала это в себе, хоть ее постоянно донимали вопросами, как избавиться от такой проблемы, и теперь Маша перестала молчать, начав рассказывать о своей борьбе против анорексии на своей странице в социальной сети Instagram.

Некоторое время назад Кохно опубликовала первую пробную часть, которая тут же стала хитом среди приверженцев телестройки – история ушла в соцсети, на медийные пространства, в паблики, в цитаты и так далее. И сейчас интерес широкой публики не останавливается – Кохно написала уже 13-ю часть о том, что ей пришлось пережить, как она преодолела болезнь и как вернулась на правильный путь.

Мария Кохно станет вести свою колонку в журнале «Дома-2»

История заинтересовала не только фолловеров в соцсетях: недавно на Кохно вышли представители журнала «Дом-2» и предложили Марии вести собственную колонку и опубликовать там свои истории. Новая площадка – новой уровень, поэтому история станет еще более широкоизвестна. Журнал и сам придерживается своих интересов – из-за огромной популярности Кохно, они попробуют получить часть фанатов девушки себе.

Сама Мария обрадовалось тому, что сможет помочь большему количеству людей преодолеть проблему анорексии, на своем примере доказав, что это возможно.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:46
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