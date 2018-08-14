Мария Кохно станет вести свою колонку в журнале «Дома-2»

Некоторое время назад Кохно опубликовала первую пробную часть, которая тут же стала хитом среди приверженцев телестройки – история ушла в соцсети, на медийные пространства, в паблики, в цитаты и так далее. И сейчас интерес широкой публики не останавливается – Кохно написала уже 13-ю часть о том, что ей пришлось пережить, как она преодолела болезнь и как вернулась на правильный путь.История заинтересовала не только фолловеров в соцсетях: недавно на Кохно вышли представители журнала «Дом-2» и предложили Марии вести собственную колонку и опубликовать там свои истории. Новая площадка – новой уровень, поэтому история станет еще более широкоизвестна. Журнал и сам придерживается своих интересов – из-за огромной популярности Кохно, они попробуют получить часть фанатов девушки себе.Сама Мария обрадовалось тому, что сможет помочь большему количеству людей преодолеть проблему анорексии, на своем примере доказав, что это возможно.