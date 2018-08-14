Мария Кохно станет вести свою колонку в журнале «Дома-2»
Когда Мария Кохно была участницей телепроекта «Дом-2», она упоминала о том, что в свое время преодолела огромную проблему – анорексию. Девушка крайне долго держала это в себе, хоть ее постоянно донимали вопросами, как избавиться от такой проблемы, и теперь Маша перестала молчать, начав рассказывать о своей борьбе против анорексии на своей странице в социальной сети Instagram.
Некоторое время назад Кохно опубликовала первую пробную часть, которая тут же стала хитом среди приверженцев телестройки – история ушла в соцсети, на медийные пространства, в паблики, в цитаты и так далее. И сейчас интерес широкой публики не останавливается – Кохно написала уже 13-ю часть о том, что ей пришлось пережить, как она преодолела болезнь и как вернулась на правильный путь.
История заинтересовала не только фолловеров в соцсетях: недавно на Кохно вышли представители журнала «Дом-2» и предложили Марии вести собственную колонку и опубликовать там свои истории. Новая площадка – новой уровень, поэтому история станет еще более широкоизвестна. Журнал и сам придерживается своих интересов – из-за огромной популярности Кохно, они попробуют получить часть фанатов девушки себе.
Сама Мария обрадовалось тому, что сможет помочь большему количеству людей преодолеть проблему анорексии, на своем примере доказав, что это возможно.
Некоторое время назад Кохно опубликовала первую пробную часть, которая тут же стала хитом среди приверженцев телестройки – история ушла в соцсети, на медийные пространства, в паблики, в цитаты и так далее. И сейчас интерес широкой публики не останавливается – Кохно написала уже 13-ю часть о том, что ей пришлось пережить, как она преодолела болезнь и как вернулась на правильный путь.
История заинтересовала не только фолловеров в соцсетях: недавно на Кохно вышли представители журнала «Дом-2» и предложили Марии вести собственную колонку и опубликовать там свои истории. Новая площадка – новой уровень, поэтому история станет еще более широкоизвестна. Журнал и сам придерживается своих интересов – из-за огромной популярности Кохно, они попробуют получить часть фанатов девушки себе.
Сама Мария обрадовалось тому, что сможет помочь большему количеству людей преодолеть проблему анорексии, на своем примере доказав, что это возможно.