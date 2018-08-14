Филипп Киркоров прогнал «озабоченную» фанатку со сцены

Во время исполнения номера «Ибица» из партера к Киркорову протянулись девичьи руки и принялись его поглаживать чуть ниже пояса. Исполнитель не стал сопротивляться и продолжал петь. Но девушка не остановилась и влезла на сцену, а после стала извиваться вокруг ног знаменитого певца, не прекращая трогать все доступные части тела Киркорова. Вырвавшись из рук своей поклонницы, Филипп галантно за руку выпроводил девушку со сцены. Реакция преданных поклонников исполнителя была неоднозначной. Многие посчитали, что эта «озабоченная» фанатка покрыла себя позором, устроив развратное шоу на концерте знаменитости. Некоторые были расстроены и заявили, что «наша попса дошла до ручки».Но, наиболее внимательные зрители особо отметили, что на всех южных концертах Киркорова происходит практически одно и то же, а именно, на сцене появляются страстные девушки, которые домогаются певца, после чего исполнитель ласково прогоняет их в зал. Подобная ситуация происходила в Ессентуках, Анапе и сейчас в Новороссийске. Многие пришли к выводу, что это работают нанятые за деньги подставные артистки, которые изображают фанаток Киркорова.