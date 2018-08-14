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Фолловеры боятся, что Ксения Собчак сделает из Платона настоящего «маменькиного сынка»

Несмотря на то, что Платон еще совсем маленький, уже сейчас его мама, бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», Ксения Собчак, радуется довольно странным, по мнению пользователей социальной сети Instagram, вещам.

В данный момент теледива вместе с мужем и сыном находится на отдыхе в солнечной Италии и публикует в своем микроблоге множество снимков, в том числе и с ребенком.

Фолловеры боятся, что Ксения Собчак сделает из Платона настоящего «маменькиного сынка»

Так, несколько дней назад девушка призналась, что за все время материнства поняла, что не только многому учит своего ребенка, но и сама учится у него. А теперь молодая мама обрадовалась тому, что между девочкой и ей, Платон выбрал ее.

«Тот короткий миг в жизни, когда между мамой и красивой девочкой твой сын выбирает маму))», - написала Ксения под снимком, отображающим написанное.

Фолловеры боятся, что Ксения Собчак сделает из Платона настоящего «маменькиного сынка»

В итоге пользователи не увидели в этом ничего хорошего и даже стали писать, что Собчак делает из Платона настоящего «маменькиного сынка». По их мнению, в будущем парню будет сложно находить общий язык с противоположным полом, если его мать продолжит себя так вести.

«Главное, чтобы это был действительно миг, а не окончательный выбор», «Вот так и вырастают маменькины сыночки», «Ксения, вы будете ужасной свекровью, судя по вашим высказываниям и под этим фото, и в адрес мамы Тимати», «Главное, чтоб действительно миг был коротким», - писали они в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:25
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