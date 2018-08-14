Фолловеры боятся, что Ксения Собчак сделает из Платона настоящего «маменькиного сынка»
Несмотря на то, что Платон еще совсем маленький, уже сейчас его мама, бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», Ксения Собчак, радуется довольно странным, по мнению пользователей социальной сети Instagram, вещам.
В данный момент теледива вместе с мужем и сыном находится на отдыхе в солнечной Италии и публикует в своем микроблоге множество снимков, в том числе и с ребенком.
Так, несколько дней назад девушка призналась, что за все время материнства поняла, что не только многому учит своего ребенка, но и сама учится у него. А теперь молодая мама обрадовалась тому, что между девочкой и ей, Платон выбрал ее.
В итоге пользователи не увидели в этом ничего хорошего и даже стали писать, что Собчак делает из Платона настоящего «маменькиного сынка». По их мнению, в будущем парню будет сложно находить общий язык с противоположным полом, если его мать продолжит себя так вести.
В данный момент теледива вместе с мужем и сыном находится на отдыхе в солнечной Италии и публикует в своем микроблоге множество снимков, в том числе и с ребенком.
Так, несколько дней назад девушка призналась, что за все время материнства поняла, что не только многому учит своего ребенка, но и сама учится у него. А теперь молодая мама обрадовалась тому, что между девочкой и ей, Платон выбрал ее.
«Тот короткий миг в жизни, когда между мамой и красивой девочкой твой сын выбирает маму))», - написала Ксения под снимком, отображающим написанное.
В итоге пользователи не увидели в этом ничего хорошего и даже стали писать, что Собчак делает из Платона настоящего «маменькиного сынка». По их мнению, в будущем парню будет сложно находить общий язык с противоположным полом, если его мать продолжит себя так вести.
«Главное, чтобы это был действительно миг, а не окончательный выбор», «Вот так и вырастают маменькины сыночки», «Ксения, вы будете ужасной свекровью, судя по вашим высказываниям и под этим фото, и в адрес мамы Тимати», «Главное, чтоб действительно миг был коротким», - писали они в комментариях.