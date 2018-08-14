Москвич продает на «Юле» бизнес в США с возможным получением гражданства

Некий житель Москвы Алексей К. выставил на продажу действующую топливную заправку с прилегающей к ней торговой точкой, оценив бизнес в 100 миллионов рублей. Все это расположено в городке Юкайа (Калифорния) и может ежемесячно приносить доход в размере 90 тысяч долларов. По крайней мере, так уверяет автор объявления. Большим плюсом он считает и тот факт, что земельный участок площадью в 2 тысяч квадратных метров, на котором находится АЗС, также является его собственностью.Кроме этого, Алексей К. предлагает потенциальному покупателю не только полное переоформление бизнеса на нового владельца, но и комплексную поддержку по вопросам оформления американского гражданства.Некоторые бизнес-эксперты выразили сомнение в надежности такого способа продажи, как онлайн-объявления на "Юле". Нашелся ли смельчак, который выложит 100 миллионов рублей за такую покупку - пока не известно.