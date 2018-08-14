Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию по удалению воспаления
Сегодня стало известно, что дочери Майкла Джексона выполнили сложную операцию по удалению гнойного воспаления. Размер данного участка оказался размером с мяч для гольфа.
Если бы хирурги оттянули операцию на более дальний срок, то девушка могла бы умереть, о чем свидетельствуют показания после проделанной работы. Кроме того, известно, что Пэрис Джексон на некоторое время отказалась от помощи медиков, предлагающих обезболивающие препараты, желая узнать уровень их профессионализма. Вместе с тем, девушка уже с раннего возраста привыкла к боли и неприятным ощущениям, а причиной тому огромное количество татуировок, которые повсюду на ее теле.
Несмотря на то, что дочь Майкла Джексона предполагала всю серьезность проводимой операции, однако та боль, с которой ей пришлось столкнуться, оказалась значительно выше ее ожиданий. На свой странице в соцсети девушка поделилась с поклонниками пережитыми эмоциями и впечатлениями от сложной операции. Кроме того, девушка порекомендовала всем не ждать таких осложнений, а устранять проблемы в организме на ранней стадии, не подвергая себя высокому риску. Девушка призналась, что несвоевременная работа медиков могла для неё обернуться смертью.
Если бы хирурги оттянули операцию на более дальний срок, то девушка могла бы умереть, о чем свидетельствуют показания после проделанной работы. Кроме того, известно, что Пэрис Джексон на некоторое время отказалась от помощи медиков, предлагающих обезболивающие препараты, желая узнать уровень их профессионализма. Вместе с тем, девушка уже с раннего возраста привыкла к боли и неприятным ощущениям, а причиной тому огромное количество татуировок, которые повсюду на ее теле.
Несмотря на то, что дочь Майкла Джексона предполагала всю серьезность проводимой операции, однако та боль, с которой ей пришлось столкнуться, оказалась значительно выше ее ожиданий. На свой странице в соцсети девушка поделилась с поклонниками пережитыми эмоциями и впечатлениями от сложной операции. Кроме того, девушка порекомендовала всем не ждать таких осложнений, а устранять проблемы в организме на ранней стадии, не подвергая себя высокому риску. Девушка призналась, что несвоевременная работа медиков могла для неё обернуться смертью.