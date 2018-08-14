Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию по удалению воспаления

Если бы хирурги оттянули операцию на более дальний срок, то девушка могла бы умереть, о чем свидетельствуют показания после проделанной работы. Кроме того, известно, что Пэрис Джексон на некоторое время отказалась от помощи медиков, предлагающих обезболивающие препараты, желая узнать уровень их профессионализма. Вместе с тем, девушка уже с раннего возраста привыкла к боли и неприятным ощущениям, а причиной тому огромное количество татуировок, которые повсюду на ее теле.Несмотря на то, что дочь Майкла Джексона предполагала всю серьезность проводимой операции, однако та боль, с которой ей пришлось столкнуться, оказалась значительно выше ее ожиданий. На свой странице в соцсети девушка поделилась с поклонниками пережитыми эмоциями и впечатлениями от сложной операции. Кроме того, девушка порекомендовала всем не ждать таких осложнений, а устранять проблемы в организме на ранней стадии, не подвергая себя высокому риску. Девушка призналась, что несвоевременная работа медиков могла для неё обернуться смертью.