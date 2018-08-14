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Изменения климата влияют на работу полицейских и санитарных инспекторов

Ученые Массачусетского технологического института решили проверить, как повлияют на работу госслужащих изменения климата. Для этого выбрали полицейских, санитарных инспекторов, а так же проверяющих рестораны и кафе.

Авторами проведено сравнение среднедневных показателей температуры по округам США с данными об авариях, включая смертельные исходы, а так же остановки автотранспорта по требованию полиции. Также анализировалась проверка заведений общепита, с учетом санитарных нарушений в них. В общем авторами изучено 70 миллионов задержаний авто полицейскими, примерно 500 тысяч аварий, 13 миллионов санитарных нарушений и 4 миллиона проверок. Учитывались разные периоды, включающие 2000 - 2017 годы.
Изменения климата влияют на работу полицейских и санитарных инспекторов


Авторам удалось определить, что рост температуры до уровня в 29 градусов Цельсия, повышает количество проверок полицией автомобилей, при этом отмечено, что более высокие температуры влияют на их снижение. Повышение температуры увеличивает и количество ДТП со смертельным исходом. Наблюдается аналогичная зависимость при санитарных проверках и выявленных нарушениях. Проверяющие снижают свою активность после 26 градусов Цельсия, только количество нарушений в этот период начинает возрастать. Так же отмечается, что дополнительные осадки действуют аналогично, то есть уменьшают количество остановок и проверок.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:10
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