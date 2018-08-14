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Отзывчивый Артем Дзюба довел фаната до слез дружескими объятиями

Российский футболист, игрок «Зенита» Артем Дзюба после проведенного матчам с Рубином около 20 минут потратил на то, чтобы провести фотосессию со всеми желающими.

Столь трепетное отношение к своим болельщикам высказало слезы у одного из присутствовавших на матче. Следует отметить, что прошедший матч завершился победой «Зенита», и именно Артем Дзюба сделал передачу, после которой последовал гол в ворота «Рубина». Сразу после того, как матч завершился, футболист направился к поклонникам, поджидавшим его для фотосессии. Здесь один из фанатов и не смог сдержать эмоции, после чего пустил слезу. Артем Дзюба увидел этот трогательный момент, обнял парня и подарил ему свою бейсболку.

Отзывчивый Артем Дзюба довел фаната до слез дружескими объятиями


Подобному примеру следуют лишь единицы из российских известных футболистов, тогда как остальные готовы благодарить болельщиков посредством социальных сетей. Вполне возможно, что в дальнейшем и другие спортсмены будут более внимательными к своим фанатам после такого трогательного случая с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.

 
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Общество / Спорт / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:20
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