Отзывчивый Артем Дзюба довел фаната до слез дружескими объятиями

Столь трепетное отношение к своим болельщикам высказало слезы у одного из присутствовавших на матче. Следует отметить, что прошедший матч завершился победой «Зенита», и именно Артем Дзюба сделал передачу, после которой последовал гол в ворота «Рубина». Сразу после того, как матч завершился, футболист направился к поклонникам, поджидавшим его для фотосессии. Здесь один из фанатов и не смог сдержать эмоции, после чего пустил слезу. Артем Дзюба увидел этот трогательный момент, обнял парня и подарил ему свою бейсболку.Подобному примеру следуют лишь единицы из российских известных футболистов, тогда как остальные готовы благодарить болельщиков посредством социальных сетей. Вполне возможно, что в дальнейшем и другие спортсмены будут более внимательными к своим фанатам после такого трогательного случая с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.