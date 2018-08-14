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Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу Максакову и Татьяну Васильеву в купальниках

Станислав Садальский выложил в своем Instagram снимки двух известных актрис Людмилы Максаковой и Татьяны Васильева в купальниках и поинтересовался у подписчиков, кто из них смотрится в бикини лучше.

Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу Максакову и Татьяну Васильеву в купальниках

Летом многие звезды российского шоу-бизнеса отправились на отдых в жаркие страны, при этом они не забывают выкладывать свои фотографии в купальниках, чтобы пользователи Сети восхищались их фигурами. А вот Станислав Садальский решил устроить бикини-баттл. В своем Instagram актер выложил два снимка, на которых позируют 77-летняя Людмила Максакова и 71-летняя Татьяна Васильева. Обе знаменитости выбрали для похода на пляж раздельные купальники. Садальский, который поддерживает дружеские отношения с этими актрисами, не скрывает, что гордится тем, как они выглядят в своем уже почтенном возрасте. Актер театра и кино поинтересовался у фанатов, кто из женщин нравится им больше.

Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу Максакову и Татьяну Васильеву в купальниках

Поклонники Станислава не заставили себя долго ждать и в большинстве своем, отметили, что как и Максакова, так и Васильева выглядят просто прекрасно и даже смогли сохранить стройные фигуры, которым могут позавидовать молоденькие девушки.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:30
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