Станислав Садальский сравнил в Сети Людмилу Максакову и Татьяну Васильеву в купальниках

Летом многие звезды российского шоу-бизнеса отправились на отдых в жаркие страны, при этом они не забывают выкладывать свои фотографии в купальниках, чтобы пользователи Сети восхищались их фигурами. А вот Станислав Садальский решил устроить бикини-баттл. В своем Instagram актер выложил два снимка, на которых позируют 77-летняя Людмила Максакова и 71-летняя Татьяна Васильева. Обе знаменитости выбрали для похода на пляж раздельные купальники. Садальский, который поддерживает дружеские отношения с этими актрисами, не скрывает, что гордится тем, как они выглядят в своем уже почтенном возрасте. Актер театра и кино поинтересовался у фанатов, кто из женщин нравится им больше.Поклонники Станислава не заставили себя долго ждать и в большинстве своем, отметили, что как и Максакова, так и Васильева выглядят просто прекрасно и даже смогли сохранить стройные фигуры, которым могут позавидовать молоденькие девушки.