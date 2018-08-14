Представлен робот, который поможет детям с аутизмом общаться с терапевтами
Компания LuxAI представила робота QTrobot, который может собирать данные про развитие детей с расстройствами аутистического спектра, передавать данную информацию медицинским специалистам.
Свои действия робот выполняет по четко прописанной программе. Вследствие этого ребёнок не замечает устройство, занимаясь своими делами. QTrobot станет следить за выполнением назначенной врачом учебной программы и за показателями тела ребенка. Во время тестирования QTrobot поработал с 15 мальчиками, имеющими возраст до 14 лет. Было выяснено, что дети при общении с роботом практически не чувствовали дискомфорт, вследствие чего не закрывались. Довольно часто роботов используют во время взаимодействия с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.
Инженеры в недавнем времени научили робота Nao помогать при терапии аутизма. Данное устройство может уже проводить с людьми мотивационные беседы для занятий спортом, поддержки хорошей физической формы.
Свои действия робот выполняет по четко прописанной программе. Вследствие этого ребёнок не замечает устройство, занимаясь своими делами. QTrobot станет следить за выполнением назначенной врачом учебной программы и за показателями тела ребенка. Во время тестирования QTrobot поработал с 15 мальчиками, имеющими возраст до 14 лет. Было выяснено, что дети при общении с роботом практически не чувствовали дискомфорт, вследствие чего не закрывались. Довольно часто роботов используют во время взаимодействия с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.
Инженеры в недавнем времени научили робота Nao помогать при терапии аутизма. Данное устройство может уже проводить с людьми мотивационные беседы для занятий спортом, поддержки хорошей физической формы.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:08