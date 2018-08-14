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Представлен робот, который поможет детям с аутизмом общаться с терапевтами

Компания LuxAI представила робота QTrobot, который может собирать данные про развитие детей с расстройствами аутистического спектра, передавать данную информацию медицинским специалистам.

Представлен робот, который поможет детям с аутизмом общаться с терапевтами


Свои действия робот выполняет по четко прописанной программе. Вследствие этого ребёнок не замечает устройство, занимаясь своими делами. QTrobot станет следить за выполнением назначенной врачом учебной программы и за показателями тела ребенка. Во время тестирования QTrobot поработал с 15 мальчиками, имеющими возраст до 14 лет. Было выяснено, что дети при общении с роботом практически не чувствовали дискомфорт, вследствие чего не закрывались. Довольно часто роботов используют во время взаимодействия с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.



Инженеры в недавнем времени научили робота Nao помогать при терапии аутизма. Данное устройство может уже проводить с людьми мотивационные беседы для занятий спортом, поддержки хорошей физической формы.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:08
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