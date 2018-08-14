Эрдоган: Обвал турецкой лиры – это политический заговор против Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эроган продолжает жестко критиковать антитурецкие решения администрации США. После того, как турецкая лира обвалилась примерно на 40%, глава государства назвал этот факт результатом коварного политического заговора против страны.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого случился рекордный обвал турецкой национальной валюты. Целью этих действий является вынуждение Турции к сдаче своих позиций по всем направлениям, включая политику и финансы, категорично заявил Эрдоган.
Случившееся с турецкой лирой не имеет никакого отношения к экономике. Президент подчеркнул, что сначала США заявляют о стратегическом союзе с Турцией, но затем «бьют нас, своего партнера, в спину».
Накануне против антитурецкой политики США выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что экономическая дестабилизация Турции не нравится Берлину, который рассчитывает видеть Анкару стабильной и процветающей.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого случился рекордный обвал турецкой национальной валюты. Целью этих действий является вынуждение Турции к сдаче своих позиций по всем направлениям, включая политику и финансы, категорично заявил Эрдоган.
Случившееся с турецкой лирой не имеет никакого отношения к экономике. Президент подчеркнул, что сначала США заявляют о стратегическом союзе с Турцией, но затем «бьют нас, своего партнера, в спину».
«С Божьего позволения мы справимся!», - уверенно провозгласил турецкий лидер, выступая перед журналистами.
Накануне против антитурецкой политики США выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что экономическая дестабилизация Турции не нравится Берлину, который рассчитывает видеть Анкару стабильной и процветающей.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:10