Эрдоган: Обвал турецкой лиры – это политический заговор против Турции

«С Божьего позволения мы справимся!», - уверенно провозгласил турецкий лидер, выступая перед журналистами.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты увеличили пошлины на алюминий и сталь из Турции. После этого случился рекордный обвал турецкой национальной валюты. Целью этих действий является вынуждение Турции к сдаче своих позиций по всем направлениям, включая политику и финансы, категорично заявил Эрдоган.Случившееся с турецкой лирой не имеет никакого отношения к экономике. Президент подчеркнул, что сначала США заявляют о стратегическом союзе с Турцией, но затем «бьют нас, своего партнера, в спину».Накануне против антитурецкой политики США выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что экономическая дестабилизация Турции не нравится Берлину, который рассчитывает видеть Анкару стабильной и процветающей.