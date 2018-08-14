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Фолловеры просят экс-участника «Дома-2» Антона Гусева отказаться от нового образа

После ухода с телепроекта «Дом-2», экс-участник Антон Гусев часто разочаровывает пользователей своими изменениями – вначале он решил отрастить бороду, а теперь занялся новым преображением, и это коснулась его волос. После неудачного эксперимента с волосами на лице, парень собирается удивить поклонников новым стилем – теперь это длинные волосы, зачесанные назад.

Фолловеры просят экс-участника «Дома-2» Антона Гусева отказаться от нового образа

Вопрос с бородой слишком часто донимал всех пользователей, кому не безразличен Антон – они рьяно писали, чтобы тот избавился от щетины и перестал экспериментировать, оставшись в том образе, который ему идет. Дело в том, что борода у Гусева была клочками и не придавала ему стиля, а лишь создавала впечатление, что на фотографиях «алкоголик» или неряшливый мужчина – так чаще всего писали пользователи.

Фолловеры просят экс-участника «Дома-2» Антона Гусева отказаться от нового образа

Теперь же у экс-домовца новый стиль – после того, как Гусев отрастил бороду, сославшись на спор с товарищем, он хочет отрастить длинные волосы и походить на музыканта из рок-группы или художника. Но этот эксперимент также не понравился фолловерам и они критикуют его внешний вид, призывая взяться за ум и вернуться к образу, который он смог сформировать себе на телеэкране. Однако тот не реагирует на такие комментарии, ответив лишь, что не думает постричься и стать как прежде.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:36
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