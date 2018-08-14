Фолловеры просят экс-участника «Дома-2» Антона Гусева отказаться от нового образа

Вопрос с бородой слишком часто донимал всех пользователей, кому не безразличен Антон – они рьяно писали, чтобы тот избавился от щетины и перестал экспериментировать, оставшись в том образе, который ему идет. Дело в том, что борода у Гусева была клочками и не придавала ему стиля, а лишь создавала впечатление, что на фотографиях «алкоголик» или неряшливый мужчина – так чаще всего писали пользователи.Теперь же у экс-домовца новый стиль – после того, как Гусев отрастил бороду, сославшись на спор с товарищем, он хочет отрастить длинные волосы и походить на музыканта из рок-группы или художника. Но этот эксперимент также не понравился фолловерам и они критикуют его внешний вид, призывая взяться за ум и вернуться к образу, который он смог сформировать себе на телеэкране. Однако тот не реагирует на такие комментарии, ответив лишь, что не думает постричься и стать как прежде.