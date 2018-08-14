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На фотосессии Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское достоинство, подложив носки в бельё

Джеймс Корден заявил, что на одной из фотосессий знаменитый экс-футболист Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское достоинство, подложив носки в бельё.

На фотосессии Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское достоинство, подложив носки в бельё


Бывший британский футболист уже более 20 лет является рекламным лицом итальянского всемирно известного модного дома Giorgio Armani. Совсем недавно Бекхэм позировал для съёмок новой коллекции известного бренда. Рекламировал знаменитость нижнее белье. Американский телеведущий и комик Джеймс Корден заявил, что супруг Виктории Бекхэм, чтобы приковать к себе как можно больше внимания, подложил в трусы несколько пар носков. Джеймс Корден для одного из своих вечерних ток-шоу попытался воссоздать образ британского бывшего футболиста и снялся в одном нижнем белье.

Телеведущего мастерски прифотошопили к снимку Бекхэма. Недостатки фигуры Джеймса на фоне безупречного телосложения Дэвида - сразу бросаются в глаза. Отвечая на комментарии хейтеров, Корден рассказал, что экс-футболисту тоже пришлось жульничать. Комик утверждает, что Бэкхем увеличил мужское достоинство на фото.

На фотосессии Дэвид Бекхэм увеличил своё мужское достоинство, подложив носки в бельё


Телеведущий сообщил: «Клянусь, Дэвид позвонил мне и сказал, что подложил намного больше пар носков, чем я».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:00
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