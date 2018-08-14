Автомобильный мост в Генуе мог рухнуть из-за удара молнии

Инцидент случился днем 14 августа. По информации очевидцев, автомобили падали с высоты около 70 метров. На обрушившейся части моста длиной около 200 метров оказалось около двух десятков транспортных средств.Мост, о котором идет речь, был возведен в 60-е годы прошлого столетия и неоднократно ремонтировался. Некоторые эксперты и раньше выражали опасения по поводу безопасности передвижения в этом районе.Причиной обрушения стало ослабление несущих конструкций, возникшее в результате удара молнии, сообщают местные средства массовой информации.