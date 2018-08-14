Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подвергли жизнь своей четырехмесячной дочери опасности

«Они перед ребенком хищником трясут. Хоть и маленький, но инстинкты у него есть, может и вцепиться», «Держать хищника возле грудного ребенка. Господи, сердце сжалось, даже не досмотрела. Все делается ради фоток и разговоров. Ужас», «Зверь, он и маленький — зверь. Даже котенок может поцарапать ребенка», - возмущались поклонники.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 10 Авг 2018 в 11:51 PDT

Несколько дней назад супруги решили устроить очередную семейную фотосессию, в которой приняли участие не только они с Василисой, но и маленький львенок по имени Тиффани.На своей странице Рапунцель опубликовала небольшой бэкстейдж, в котором показала, как они готовились к новому кадру и знакомили дочь с животным. В коротком видео Оля и Дима весело играли с хищником и подносили его слишком близко к малышке.В итоге, пользователи Сети были шокированы поведением родителей. В комментариях они стали осуждать безответственное отношение супругов к своему ребенку – львенок, хоть и маленький, но он все же несет за собой опасность, ведь в четырехмесячном возрасте Василисе может навредить даже домашний котенок.Стоит отметить, что фанаты уже не в первый раз ругают Олю за безалаберное отношение к дочери. В конце мая, когда той еще не было и двух месяцев, молодая мамочка вышла гулять на улицу с коляской, несмотря на предупреждение МЧС о надвигающемся шторме.