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Муцениеце и Прилучный продают свой большой и уютный дом

Супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный приняли решение о продаже своего большого и уютного дома. Примечательно, что информация о продаже появилась только после того, как в сети озвучили слухи об их разводе.

В свою очередь, Агата Муцениеце и Павел Прилучный в скором времени могут перебраться в Москву, где будут проживать со своими детьми. Несмотря на то, что долгое время известная пара проживала в Подмосковье, теперь они окончательно решили обустроиться в столице, тем самым осуществив хороший ремонт в приобретенной квартире. Как оказалось, Павел Прилучный долгое время мечтал о покупке загородного дома, однако несмотря на это, все же семья продолжит жить в квартире. Нынешнее решение связано с тем, что нужно возить ребенка в школу и для этого понадобится регулярно осуществлять перевозку из области в столицу.

Муцениеце и Прилучный продают свой большой и уютный дом


Именно путем переезда в Москву звездная пара окончательно справилась с возникшей проблемой. Не исключено, что в дальнейшем Агата Муцениеце и Павел Прилучный все же смогут себе позволить приобрести в качестве дополнительной недвижимости новый дом, в котором будут проводить теплые летние дни в компании своей семьи и друзей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:41
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