Антон Гусев катается на велосипеде, купленном Евгенией Феофилактовой еще во времена их брака

Судя по комментариям, многие склоняются к тому, что Антон развивался и хорошо выглядел, когда жил с Женей, а вот с Викой он перестал следить за собой, зарос и стал похож на уличного бомжа.Пользователи, подписанные на страницу Гусева в соцсети Instagram, считают, что его новая супруга следит исключительно за собой и ей абсолютно нет дела до того, как выглядит муж. А потому он ходит в шортах, футболках, кроссовках и куртках, купленных еще во времена брака с Феофилактовой.А несколько дней назад молодой человек похвастался прогулкой на велосипеде, однако подписчики сразу узнали этот двухколесный транспорт, поскольку его ему подарила бывшая жена, то бишь Женя.Из-за этого Антона снова высмеяли хейтеры, отметив, что с момента ухода от Феофилактовой он ничем не обзавелся, в то время как его новая «женушка» каждый день ходит в новых нарядах, спуская на них всю свою и его зарплату.