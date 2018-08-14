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Антон Гусев катается на велосипеде, купленном Евгенией Феофилактовой еще во времена их брака

Почти 2 года прошло с тех пор, как экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев бросил Евгению Феофилактову и сына Даниэля ради отношений с Викторией Романец. Тем не менее зрители телестройки еще не перестали сравнивать девушек между собой, а также гадать, с кем молодому человеку жилось лучше.

Судя по комментариям, многие склоняются к тому, что Антон развивался и хорошо выглядел, когда жил с Женей, а вот с Викой он перестал следить за собой, зарос и стал похож на уличного бомжа.

Антон Гусев катается на велосипеде, купленном Евгенией Феофилактовой еще во времена их брака

Пользователи, подписанные на страницу Гусева в соцсети Instagram, считают, что его новая супруга следит исключительно за собой и ей абсолютно нет дела до того, как выглядит муж. А потому он ходит в шортах, футболках, кроссовках и куртках, купленных еще во времена брака с Феофилактовой.

А несколько дней назад молодой человек похвастался прогулкой на велосипеде, однако подписчики сразу узнали этот двухколесный транспорт, поскольку его ему подарила бывшая жена, то бишь Женя.

Антон Гусев катается на велосипеде, купленном Евгенией Феофилактовой еще во времена их брака

Из-за этого Антона снова высмеяли хейтеры, отметив, что с момента ухода от Феофилактовой он ничем не обзавелся, в то время как его новая «женушка» каждый день ходит в новых нарядах, спуская на них всю свою и его зарплату.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:17
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