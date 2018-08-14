Эксперт Минобороны заявил, что Лайма Вайкуле может разрешить спор, бесплатно выступив в Крыму

Если исполнительница хочет не только разрешить общественный спор, но и дальше работать в Российской Федерации, Вайкуле должна это сделать бесплатно, так считает Коротченко. В первую очередь, певица не должна была поддаваться на провокации журналистов из Украины, которые подняли вопрос о выступлениях на территории Крыма российских артистов. Эту тему можно было обойти и не занимать такую радикальную позицию, как певица. Эксперт Минобороны считает слова знаменитости: «определенного рода лукавством». Вайкуле просто хочет продолжать получать гонорары за выступления во всех странах.Главный редактор «Национальной обороны» и член Общественного совета при Минобороны России уверен, что российской стороне в данном споре следует занять четкую позицию. Если знаменитая исполнительница, действительно любит Россию и хочет тут выступать, то должна приехать в Крым с бесплатным концертом. Сама Вайкуле пока никак не отреагировала на такое заявление Коротченко.