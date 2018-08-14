Итальянские школьники обнаружили в космосе ни на что не похожий объект
Неведомый объект, происхождение которого официальные космологи не в состоянии объяснить, был обнаружен итальянскими школьниками во время исследования рентгеновских вспышек.
Сообщается, что ученики итальянского городка Саронно, проходившие практику в обсерватории, обратили внимание на странный источник рентгеновского излучения, расположенный в шаровом кластере NGC 6540, находящемся на расстоянии от Земли в 13 световых лет. По неизвестным причинам в 2005 году было зафиксировано резкое увеличение светимости странного объекта в 40 раз, после чего он снова вернулся к своему обычному состоянию.
Астрономы не в состоянии объяснить пока происхождение рентгеновских вспышек, так как согласно проведенным анализам ни один из известных космических тел не подпадает под характеристики неизвестного загадочного объекта.
Сообщается, что ученики итальянского городка Саронно, проходившие практику в обсерватории, обратили внимание на странный источник рентгеновского излучения, расположенный в шаровом кластере NGC 6540, находящемся на расстоянии от Земли в 13 световых лет. По неизвестным причинам в 2005 году было зафиксировано резкое увеличение светимости странного объекта в 40 раз, после чего он снова вернулся к своему обычному состоянию.
Астрономы не в состоянии объяснить пока происхождение рентгеновских вспышек, так как согласно проведенным анализам ни один из известных космических тел не подпадает под характеристики неизвестного загадочного объекта.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:36