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Итальянские школьники обнаружили в космосе ни на что не похожий объект

Неведомый объект, происхождение которого официальные космологи не в состоянии объяснить, был обнаружен итальянскими школьниками во время исследования рентгеновских вспышек.

Итальянские школьники обнаружили в космосе ни на что не похожий объект


Сообщается, что ученики итальянского городка Саронно, проходившие практику в обсерватории, обратили внимание на странный источник рентгеновского излучения, расположенный в шаровом кластере NGC 6540, находящемся на расстоянии от Земли в 13 световых лет. По неизвестным причинам в 2005 году было зафиксировано резкое увеличение светимости странного объекта в 40 раз, после чего он снова вернулся к своему обычному состоянию.

Астрономы не в состоянии объяснить пока происхождение рентгеновских вспышек, так как согласно проведенным анализам ни один из известных космических тел не подпадает под характеристики неизвестного загадочного объекта.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:36
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