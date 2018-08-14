Итальянские школьники обнаружили в космосе ни на что не похожий объект

Сообщается, что ученики итальянского городка Саронно, проходившие практику в обсерватории, обратили внимание на странный источник рентгеновского излучения, расположенный в шаровом кластере NGC 6540, находящемся на расстоянии от Земли в 13 световых лет. По неизвестным причинам в 2005 году было зафиксировано резкое увеличение светимости странного объекта в 40 раз, после чего он снова вернулся к своему обычному состоянию.Астрономы не в состоянии объяснить пока происхождение рентгеновских вспышек, так как согласно проведенным анализам ни один из известных космических тел не подпадает под характеристики неизвестного загадочного объекта.