В начале 2019 года запланирован запуск сразу трех «Протонов»

При этом сообщается, что первый пуск «Протон-М» связан с запуском коммерческих сателитов Eutelsat 5 WestB и MEV-1, второй пуск ознаменует собой вывод на орбиту телекоммуникационного спутника «Ямал-601». Спутник «Благовест» №4» военной отрасли планируют вывести на орбиту с третьим пуском «Протон-М».Отмечается, что именно пуск военного сателита связи «Благовест» №4» является в приоритете, поэтому все пуски будут откорректированы согласно готовности именно «Благовеста».Напомним, согласно сообщению Казкосмоса (Аэрокосмический комитет Казахстана), пуски «Протона» с космодрома Байконур планируют прекратить к 2026 года.