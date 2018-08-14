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В начале 2019 года запланирован запуск сразу трех «Протонов»

Интенсивность пусков ракет-носителей «Протон-М» была снижена после нескольких аварийных стартов, однако официальные источники сообщают, что в первой декаду следующего года собираются сделать сразу три пуска ракет этого класса.

В начале 2019 года запланирован запуск сразу трех «Протонов»


При этом сообщается, что первый пуск «Протон-М» связан с запуском коммерческих сателитов Eutelsat 5 WestB и MEV-1, второй пуск ознаменует собой вывод на орбиту телекоммуникационного спутника «Ямал-601». Спутник «Благовест» №4» военной отрасли планируют вывести на орбиту с третьим пуском «Протон-М».

Отмечается, что именно пуск военного сателита связи «Благовест» №4» является в приоритете, поэтому все пуски будут откорректированы согласно готовности именно «Благовеста».

Напомним, согласно сообщению Казкосмоса (Аэрокосмический комитет Казахстана), пуски «Протона» с космодрома Байконур планируют прекратить к 2026 года.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:50
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