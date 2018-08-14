Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной фигурой

Еще в июле пользователи Сети поразились силе воли Сары Манахимовой, более известной, как певица Жасмин. Исполнительница появилась на фестивале «Белые ночи» продемонстрировав окружающим роскошную фигуру. 40-летней знаменитости удалось сбросить несколько килограммов после рождения третьего ребенка. Недавно Жасмин призналась, что не намерена останавливаться на достигнутом результате и продолжит совершенствовать собственное тело. Недавно в Instagram певицы появилась новое фото, на котором она лежит на гамаке в халате, под которым виден алый купальник. Знаменитость написала, что на снимке у нее все в стиле «лето» - сочные краски, приподнятое настроение и красивый загар.Данная фотография восхитила подписчиков Жасмин. Пользователи буквально засыпали знаменитость комплиментами и оставили много отметок «Мне нравится». Некоторым не понравилась излишняя худоба певицы и они посоветовали ей остановить борьбу с килограммами, потому что она и так выглядит идеально.