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Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной фигурой

Известная певица Жасмин на своей страннице в социальной сети Instagram опубликовала фото, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. Подписчики исполнительницы восхитились данным снимком и оставили массу комментариев.

Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной фигурой


Еще в июле пользователи Сети поразились силе воли Сары Манахимовой, более известной, как певица Жасмин. Исполнительница появилась на фестивале «Белые ночи» продемонстрировав окружающим роскошную фигуру. 40-летней знаменитости удалось сбросить несколько килограммов после рождения третьего ребенка. Недавно Жасмин призналась, что не намерена останавливаться на достигнутом результате и продолжит совершенствовать собственное тело. Недавно в Instagram певицы появилась новое фото, на котором она лежит на гамаке в халате, под которым виден алый купальник. Знаменитость написала, что на снимке у нее все в стиле «лето» - сочные краски, приподнятое настроение и красивый загар.

Певица Жасмин восхитила подписчиков роскошной фигурой

Данная фотография восхитила подписчиков Жасмин. Пользователи буквально засыпали знаменитость комплиментами и оставили много отметок «Мне нравится». Некоторым не понравилась излишняя худоба певицы и они посоветовали ей остановить борьбу с килограммами, потому что она и так выглядит идеально.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:40
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