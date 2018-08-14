Девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Калужской области

Представителями пресс-службы регионального Управления МВД отмечается, что в Калужской области сегодня утром на автодороге Ферзиковского района перевернулся микроавтобус с пассажирами. По причине аварии в медицинское учреждение попали девять человек. Подробностей случившегося пока мало. Имеется информация, что микроавтобус, который следовал по участку автодороги в селе Авчурино, съехав на обочину, опрокинулся в кювет. Правоохранителями отмечается, что в больницу транспортировали девятерых пострадавших, которые имели ранения различного характера.Представители пресс-службы ГУ МЧС Калужской области отметили, что данное ДТП случилось с микроавтобусом марки Dongfeng. Чтобы ликвидировать последствия аварии привлекли 18 человек, а также 6 экземпляров специальной техники.