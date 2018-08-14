После посещения турецкого салона красоты у Дарьи Пынзарь начали выпадать волосы

«Случайно стала совсем блондинистой, не спрашивайте, как так получилось, не знаю, но вроде хорошо)», - написала Пынзарь в своем микроблоге.

Девушка не доверяет турецким мастерам салонов красоты и видимо не напрасно, ведь несколько дней назад пользователи сети увидели результат их работы и были по-настоящему шокированы.Все дело в том, что в этом месяце Даше не удалось посетить столицу, а потому пришлось идти в те парикмахерские, которые были в Аланье. В итоге, ей высветлили волосы настолько, что она и сама не ожидала.Однако по мнению подписчиков, девушка не признается им в том, что после посещения турецкого салона красоты у нее начали выпадать волосы. Особенно сильно это стало видно после того, как она опубликовала снимок с пляжа.В итоге фанаты посоветовали Даше срочно заняться восстановлением, иначе ситуация может стать крайне усугубится и придется носить парики.