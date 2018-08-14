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После посещения турецкого салона красоты у Дарьи Пынзарь начали выпадать волосы

Ни для кого не секрет, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь вот уже более полугода живут в турецком городе Аланья. Однако это не мешает девушке каждый месяц летать в Москву, дабы решить накопившиеся дела, встретиться с друзьями и навести красоту.

Девушка не доверяет турецким мастерам салонов красоты и видимо не напрасно, ведь несколько дней назад пользователи сети увидели результат их работы и были по-настоящему шокированы.

После посещения турецкого салона красоты у Дарьи Пынзарь начали выпадать волосы

Все дело в том, что в этом месяце Даше не удалось посетить столицу, а потому пришлось идти в те парикмахерские, которые были в Аланье. В итоге, ей высветлили волосы настолько, что она и сама не ожидала.

«Случайно стала совсем блондинистой, не спрашивайте, как так получилось, не знаю, но вроде хорошо)», - написала Пынзарь в своем микроблоге.

После посещения турецкого салона красоты у Дарьи Пынзарь начали выпадать волосы

Однако по мнению подписчиков, девушка не признается им в том, что после посещения турецкого салона красоты у нее начали выпадать волосы. Особенно сильно это стало видно после того, как она опубликовала снимок с пляжа.

В итоге фанаты посоветовали Даше срочно заняться восстановлением, иначе ситуация может стать крайне усугубится и придется носить парики.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:00
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