В парке Москвы нашли обгоревшие тела двух мужчин

Представители пресс-службы ГУ МВД Москвы отмечают, что случайные прохожие 13 августа обнаружили двух мертвых мужчин. Это произошло в лесопарковой зоне Строгино. Тела находились поблизости одного из домов по улице Маршала Воробьева. Небольшой парк примыкает к МКАД, а также промзоне. Правоохранители во время осмотра обгоревших останков обнаружили на телах ряд колото-резанных ранений. По факту двойного убийства возбудили уголовное дело. Подробности и причины смерти станут известны общественности после проведения специальной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.Пока не смогли установить личности погибших. Сотрудники полиции сообщили, что мужчинам на вид 30-40 лет. Следствие умалчивает информацию о подозреваемых в убийстве.