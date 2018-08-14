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В парке Москвы нашли обгоревшие тела двух мужчин

В одном из парков Москвы нашли обгоревшие тела 2-ух мужчин. Инцидент произошёл на северо-западе столицы.

В парке Москвы нашли обгоревшие тела двух мужчин


Представители пресс-службы ГУ МВД Москвы отмечают, что случайные прохожие 13 августа обнаружили двух мертвых мужчин. Это произошло в лесопарковой зоне Строгино. Тела находились поблизости одного из домов по улице Маршала Воробьева. Небольшой парк примыкает к МКАД, а также промзоне. Правоохранители во время осмотра обгоревших останков обнаружили на телах ряд колото-резанных ранений. По факту двойного убийства возбудили уголовное дело. Подробности и причины смерти станут известны общественности после проведения специальной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Пока не смогли установить личности погибших. Сотрудники полиции сообщили, что мужчинам на вид 30-40 лет. Следствие умалчивает информацию о подозреваемых в убийстве.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20
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