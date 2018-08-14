Специалисты определили цепочки молекул передающих сигналы боли и зуда

Командой ученых испанского Университета Кантабрии доказано, что возникает сигнал боли только при активности молекул мкРНК miR-30c-5p. При этом они действуют на клеточный регуляторный белок TGF-beta. Учеными проведены эксперименты на лабораторных крысах, а в последующем и на людях. При перерезании седалищного нерва у крыс, повышалась их чувствительность к температуре, а так же наблюдался рост мкРНК. Инъекции miR-30c-5p провоцировали понижение болевого порога.Еще одна работа проделана учеными Медицинской школы университета Дьюка. Авторы доказали, что при развитии хронического зуда участие принимает мкРНК miR-711. При этом у пациентов с лимфомой отмечалось нестерпимое желание почесаться. Опыты на мышах продемонстрировали, что производят и выделяют miR-711 переродившиеся клетки-лимфоциты. При этом инъекции этих мкРНК вызывают у здоровых животных «чесоточный зуд».