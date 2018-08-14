Московский Кредитный банк предложит специальную ипотечную программу клиентам ГК «INGRAD»

Специалисты в рамках проводимой ипотечной программы увеличили максимальный срок кредитования. Если раньше он составлял 20 лет, то теперь взять кредит можно на 30 лет. Кроме этого, финансовое учреждение сократило перечень обязательных документов клиента для оформления первоначальной заявки. Теперь не нужны документы об образовании.У клиентов Московского Кредитного банка появилась возможность приглашать собственных родителей и детей, достигших 18-летнего возраста, в качестве поручителей. Необходимо только, чтобы эти все лица соответствовали минимальным требованиям организации. Теперь также выдается кредит, даже если имеется только временная регистрация в РФ.Как заявила Ирина Простакова, глава управления ипотечного кредитования МКБ, «ГК «INGRAD» является постоянным партнером банка. Совместными усилиями организации подстраиваются под постоянно изменяющиеся условия развития рынка. Клиенту предлагается понятный и выгодный продукт.