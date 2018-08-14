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В Швеции неизвестные подожгли и разбили 80 автомобилей

На западе Швеции за ночь сгорело более 80 автомобилей из-за массовых поджогов. Злоумышленники действовали в нескольких районах одновременно.

Накануне на телеканале SVT сообщили о том, что больше всего машин пострадало в городах Гетеборг и Тролльхеттан. По словам очевидцев, поджигатели имели при себе канистры с бензином, а также у них были биты, которыми они разбивали у автомобилей стёкла. При этом все злоумышленники были одеты в одежду тёмного цвета с капюшонами, скрывающими их лица, поэтому опознать из практически невозможно.

В Швеции неизвестные подожгли и разбили 80 автомобилей


Представители местной полиции отмечают, что поджёг такого масштаба в стране наблюдается впервые. Правоохранительные органы Швеции считают, что преступники могли координироваться посредством социальных сетей.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:45
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