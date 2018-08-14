В Швеции неизвестные подожгли и разбили 80 автомобилей

Накануне на телеканале SVT сообщили о том, что больше всего машин пострадало в городах Гетеборг и Тролльхеттан. По словам очевидцев, поджигатели имели при себе канистры с бензином, а также у них были биты, которыми они разбивали у автомобилей стёкла. При этом все злоумышленники были одеты в одежду тёмного цвета с капюшонами, скрывающими их лица, поэтому опознать из практически невозможно.Представители местной полиции отмечают, что поджёг такого масштаба в стране наблюдается впервые. Правоохранительные органы Швеции считают, что преступники могли координироваться посредством социальных сетей.