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США планируют чаще проводить учения с участием Украины и Грузии

Соединённые штаты планируют увеличить количество военных учений в Чёрном море при участии Украины и Грузии. Масштаб мероприятий тоже значительно расширится.

США намерено это сделать, чтобы противостоять влиянию России в регионе. Американский лидер Дональд Трамп накануне подписал соответствующий документ. За последние годы бюджета Пентагона данный проект является пожалуй самым крупным, это 717 миллиардов долларов. В эту сумму входит военная помощь Украине.

США планируют чаще проводить учения с участием Украины и Грузии


К тому же Вашингтон планирует обновить ВВС, увеличить численность военнослужащих на 16 000 человек и разработать новые ядерные боеголовки. Одной из задач оборонного ведомства США является разработка стратегии поддержки партнёров и союзников, которым «угрожает агрессия России».

Франц Клинцевич – член Совета Федерации ранее выразил опасения по поводу того, что Вашингтон решил в Чёрном море обеспечить постоянное присутствие флота США, именно так он прокомментировал очередной заход американского эсминца в море.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 17:15
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