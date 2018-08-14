США планируют чаще проводить учения с участием Украины и Грузии

США намерено это сделать, чтобы противостоять влиянию России в регионе. Американский лидер Дональд Трамп накануне подписал соответствующий документ. За последние годы бюджета Пентагона данный проект является пожалуй самым крупным, это 717 миллиардов долларов. В эту сумму входит военная помощь Украине.К тому же Вашингтон планирует обновить ВВС, увеличить численность военнослужащих на 16 000 человек и разработать новые ядерные боеголовки. Одной из задач оборонного ведомства США является разработка стратегии поддержки партнёров и союзников, которым «угрожает агрессия России».Франц Клинцевич – член Совета Федерации ранее выразил опасения по поводу того, что Вашингтон решил в Чёрном море обеспечить постоянное присутствие флота США, именно так он прокомментировал очередной заход американского эсминца в море.