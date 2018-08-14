Cadillac вывела на тесты новый компактный седан Cadillac CT4

Согласно ожиданиям, презентация новинки состоится до конца текущего года. Модель в камуфляже пока была замечена во время тестирования. По предварительным данным авто назовут Cadillac CT4. Также не исключено, что в компании используют обозначение СТ3. Новая компактная версия седана по габаритам будет меньше в сравнении с ATS. Конкурентами транспортного средства станут Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class.Новинка получит задний привод. В линейку силовых агрегатов войдут несколько бензиновых двигателей, которые оснащаются турбиной.