Cadillac вывела на тесты новый компактный седан Cadillac CT4
Автобренд Cadillac на тесты вывел новый свой компактный седан версии Cadillac CT4. Специалисты компании Cadillac осуществляют работу над новым своим седаном который в модельном ряду будет самым маленьким.
Согласно ожиданиям, презентация новинки состоится до конца текущего года. Модель в камуфляже пока была замечена во время тестирования. По предварительным данным авто назовут Cadillac CT4. Также не исключено, что в компании используют обозначение СТ3. Новая компактная версия седана по габаритам будет меньше в сравнении с ATS. Конкурентами транспортного средства станут Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class.
Новинка получит задний привод. В линейку силовых агрегатов войдут несколько бензиновых двигателей, которые оснащаются турбиной.
Согласно ожиданиям, презентация новинки состоится до конца текущего года. Модель в камуфляже пока была замечена во время тестирования. По предварительным данным авто назовут Cadillac CT4. Также не исключено, что в компании используют обозначение СТ3. Новая компактная версия седана по габаритам будет меньше в сравнении с ATS. Конкурентами транспортного средства станут Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class.
Новинка получит задний привод. В линейку силовых агрегатов войдут несколько бензиновых двигателей, которые оснащаются турбиной.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00