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Cadillac вывела на тесты новый компактный седан Cadillac CT4

Автобренд Cadillac на тесты вывел новый свой компактный седан версии Cadillac CT4. Специалисты компании Cadillac осуществляют работу над новым своим седаном который в модельном ряду будет самым маленьким.

Cadillac вывела на тесты новый компактный седан Cadillac CT4


Согласно ожиданиям, презентация новинки состоится до конца текущего года. Модель в камуфляже пока была замечена во время тестирования. По предварительным данным авто назовут Cadillac CT4. Также не исключено, что в компании используют обозначение СТ3. Новая компактная версия седана по габаритам будет меньше в сравнении с ATS. Конкурентами транспортного средства станут Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class.

Новинка получит задний привод. В линейку силовых агрегатов войдут несколько бензиновых двигателей, которые оснащаются турбиной.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00
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