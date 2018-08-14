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Ольге Бузовой пророчат смерть в 36 лет, как у Мэрилин Монро

Популярной ведущей Дом-2» и певице Ольге Бузовой сейчас 32 года и некоторые пользователи предполагают, что закат ее карьеры и жизни наступит очень быстро, сравнивая знаменитость с голливудской звездой Мэрилин Монро.

В последнее время образ жизни Ольги Бузовой все чаще стал напоминать стиль существования Монро, особенно в части поведения на сцене и съемок в телешоу.

Ольге Бузовой пророчат смерть в 36 лет, как у Мэрилин Монро

Также и Монро и Бузовой присущ образ «кокетки». А сама Ольга в комментариях к своим публикациям стала часто использовать цитаты из творчества актрисы.

Беспокойство фанатов вызывает тот факт, что Мэрилин Монро ушла из жизни в 36 лет, а хейтеры злорадствуют, что и Бузовой осталось четыре года.
Ольге Бузовой пророчат смерть в 36 лет, как у Мэрилин Монро

Антифанаты просто бредят тем моментом, когда звезда телестройки исчезнет со сцены, из эфиров, причем сделает это навсегда.

Сама Ольга Бузова не стала отвечать на такие страшные предположения фанатов и недоброжелателей и оставила без комментариев свое увлечение творчеством самой известной блондинки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:21
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