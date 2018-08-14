Ольге Бузовой пророчат смерть в 36 лет, как у Мэрилин Монро
Популярной ведущей Дом-2» и певице Ольге Бузовой сейчас 32 года и некоторые пользователи предполагают, что закат ее карьеры и жизни наступит очень быстро, сравнивая знаменитость с голливудской звездой Мэрилин Монро.
В последнее время образ жизни Ольги Бузовой все чаще стал напоминать стиль существования Монро, особенно в части поведения на сцене и съемок в телешоу.
Также и Монро и Бузовой присущ образ «кокетки». А сама Ольга в комментариях к своим публикациям стала часто использовать цитаты из творчества актрисы.
Беспокойство фанатов вызывает тот факт, что Мэрилин Монро ушла из жизни в 36 лет, а хейтеры злорадствуют, что и Бузовой осталось четыре года.
Антифанаты просто бредят тем моментом, когда звезда телестройки исчезнет со сцены, из эфиров, причем сделает это навсегда.
Сама Ольга Бузова не стала отвечать на такие страшные предположения фанатов и недоброжелателей и оставила без комментариев свое увлечение творчеством самой известной блондинки.
В последнее время образ жизни Ольги Бузовой все чаще стал напоминать стиль существования Монро, особенно в части поведения на сцене и съемок в телешоу.
Также и Монро и Бузовой присущ образ «кокетки». А сама Ольга в комментариях к своим публикациям стала часто использовать цитаты из творчества актрисы.
Беспокойство фанатов вызывает тот факт, что Мэрилин Монро ушла из жизни в 36 лет, а хейтеры злорадствуют, что и Бузовой осталось четыре года.
Антифанаты просто бредят тем моментом, когда звезда телестройки исчезнет со сцены, из эфиров, причем сделает это навсегда.
Сама Ольга Бузова не стала отвечать на такие страшные предположения фанатов и недоброжелателей и оставила без комментариев свое увлечение творчеством самой известной блондинки.