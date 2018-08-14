В Лондоне автомобиль врезался в ограждение возле здания парламента

Инцидент произошёл утром во вторник, в происшествии пострадало несколько человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые на данный момент выясняют все обстоятельства и был ли у водителя мотив.В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента два человека пострадали. После госпитализации их осмотрели врачи, которые установили, что серьёзных травм люди не получили. По совам очевидца, в происшествии пострадал велосипедист.В Лондоне в марте 2017 года на Вестминстерском мосту британец сбил несколько человек, после этого въехал в ограду британского парламента. Тогда в теракте погибли три человека и 29 получили травмы различной тяжести.