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В Лондоне автомобиль врезался в ограждение возле здания парламента

В Лондоне возле здания британского парламента неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение. Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошёл утром во вторник, в происшествии пострадало несколько человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые на данный момент выясняют все обстоятельства и был ли у водителя мотив.

В Лондоне автомобиль врезался в ограждение возле здания парламента


В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента два человека пострадали. После госпитализации их осмотрели врачи, которые установили, что серьёзных травм люди не получили. По совам очевидца, в происшествии пострадал велосипедист.

В Лондоне в марте 2017 года на Вестминстерском мосту британец сбил несколько человек, после этого въехал в ограду британского парламента. Тогда в теракте погибли три человека и 29 получили травмы различной тяжести.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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