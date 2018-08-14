В Лондоне автомобиль врезался в ограждение возле здания парламента
В Лондоне возле здания британского парламента неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ограждение. Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошёл утром во вторник, в происшествии пострадало несколько человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые на данный момент выясняют все обстоятельства и был ли у водителя мотив.
В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента два человека пострадали. После госпитализации их осмотрели врачи, которые установили, что серьёзных травм люди не получили. По совам очевидца, в происшествии пострадал велосипедист.
В Лондоне в марте 2017 года на Вестминстерском мосту британец сбил несколько человек, после этого въехал в ограду британского парламента. Тогда в теракте погибли три человека и 29 получили травмы различной тяжести.
Инцидент произошёл утром во вторник, в происшествии пострадало несколько человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые на данный момент выясняют все обстоятельства и был ли у водителя мотив.
В лондонской службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента два человека пострадали. После госпитализации их осмотрели врачи, которые установили, что серьёзных травм люди не получили. По совам очевидца, в происшествии пострадал велосипедист.
В Лондоне в марте 2017 года на Вестминстерском мосту британец сбил несколько человек, после этого въехал в ограду британского парламента. Тогда в теракте погибли три человека и 29 получили травмы различной тяжести.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:45