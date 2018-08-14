В Соединённых Штатах выпустят 12 уникальных внедорожников Hummer H1

Новинка производится мелкими сериями и стоит $239 тыс. Самую первую модель создали для тестирования. Вторая модель создавалась на основании индивидуального заказа. Компания MSA планирует произвести 12 экземпляров возрожденных Hummer H1. Модель Hummer от MSA немного отличается от оригинальной своей версии. Колея этого авто шире на 203. В транспортном средстве размещается дизельный 6,6-литровый V8 на 510 «лошадей».С мотором в паре работает шестисекционная трансмиссия. Внедорожники от MSA имеют производительную систему тормозов, 2-ступенчатую «раздатку», спортивную выхлопную систему.