Российские космонавты с МКС покажут выход в открытый космос онлайн
Космонавты из России Сергей Прокофьев и Олег Артемьев завтра 15 августа выйдут в открытый космос с МКС, дабы установить новое оборудование. Примечательно, что свой выход они будут снимать в режиме реального времени, так что у зрителей появится возможность посмотреть на космос их глазами.
Сообщается, что космонавты будут пребывать в открытом космосе 7 часов, дабы запустить наноспутники и установить новое оборудование. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил один из космонавтов Олег Артемьев, рассказав, что подготовка к выходу идет по плану и в данное время к их скафандрам добавляют крепления для камер GoPro.
Напомним, что Сергей Прокофьев находится на Международной космической станции с начала лета. Его полет на станцию транслировался в одном из кинотеатров Екатеринбурга.
Сообщается, что космонавты будут пребывать в открытом космосе 7 часов, дабы запустить наноспутники и установить новое оборудование. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил один из космонавтов Олег Артемьев, рассказав, что подготовка к выходу идет по плану и в данное время к их скафандрам добавляют крепления для камер GoPro.
Напомним, что Сергей Прокофьев находится на Международной космической станции с начала лета. Его полет на станцию транслировался в одном из кинотеатров Екатеринбурга.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:30