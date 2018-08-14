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Российские космонавты с МКС покажут выход в открытый космос онлайн

Космонавты из России Сергей Прокофьев и Олег Артемьев завтра 15 августа выйдут в открытый космос с МКС, дабы установить новое оборудование. Примечательно, что свой выход они будут снимать в режиме реального времени, так что у зрителей появится возможность посмотреть на космос их глазами.

Российские космонавты с МКС покажут выход в открытый космос онлайн


Сообщается, что космонавты будут пребывать в открытом космосе 7 часов, дабы запустить наноспутники и установить новое оборудование. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил один из космонавтов Олег Артемьев, рассказав, что подготовка к выходу идет по плану и в данное время к их скафандрам добавляют крепления для камер GoPro.

Напомним, что Сергей Прокофьев находится на Международной космической станции с начала лета. Его полет на станцию транслировался в одном из кинотеатров Екатеринбурга.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:30
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