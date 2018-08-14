Российские космонавты с МКС покажут выход в открытый космос онлайн

Сообщается, что космонавты будут пребывать в открытом космосе 7 часов, дабы запустить наноспутники и установить новое оборудование. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил один из космонавтов Олег Артемьев, рассказав, что подготовка к выходу идет по плану и в данное время к их скафандрам добавляют крепления для камер GoPro.Напомним, что Сергей Прокофьев находится на Международной космической станции с начала лета. Его полет на станцию транслировался в одном из кинотеатров Екатеринбурга.