Учеными впервые изучены свойства пучка частиц в шести измерениях

Для фиксации скорости или движения, шестимерное пространство включает три дополнительные координаты, расположенные в каждой основной оси. Согласно утверждения ученых, 6D луч имеет более сложную структуру, содержащую массу слоев, при этом даже в четырехмерном пространстве ее невозможно выделить. В результате исследований установлено, что по мере увеличения интенсивности, структура пучка значительно усложняется.Более ранние попытки полностью охарактеризовать луч ускорителя были безуспешны. Всему виной так называемое «проклятие размерности», которое сложнее наблюдать при высших измерениях, только в условиях малых масштабов. Чтобы обойти проблему, учеными были объединены три двухмерных пространства, с целью представить псевдо-6D.Как рассказали исследователи, эксперименты помогают понять движение как материи, так и энергии на квантовом уровне. Причем изучение этих закономерностей продлится все следующее десятилетие.