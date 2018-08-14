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Учеными впервые изучены свойства пучка частиц в шести измерениях

Командой исследователей UT-ORNL, проведены первые масштабные изучения свойств пучка линейного ускорителя частиц, используя шестимерные измерения.

Для фиксации скорости или движения, шестимерное пространство включает три дополнительные координаты, расположенные в каждой основной оси. Согласно утверждения ученых, 6D луч имеет более сложную структуру, содержащую массу слоев, при этом даже в четырехмерном пространстве ее невозможно выделить. В результате исследований установлено, что по мере увеличения интенсивности, структура пучка значительно усложняется.
Учеными впервые изучены свойства пучка частиц в шести измерениях


Более ранние попытки полностью охарактеризовать луч ускорителя были безуспешны. Всему виной так называемое «проклятие размерности», которое сложнее наблюдать при высших измерениях, только в условиях малых масштабов. Чтобы обойти проблему, учеными были объединены три двухмерных пространства, с целью представить псевдо-6D.

Как рассказали исследователи, эксперименты помогают понять движение как материи, так и энергии на квантовом уровне. Причем изучение этих закономерностей продлится все следующее десятилетие.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:15
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